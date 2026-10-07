Stroomstoring in Rosmalen door graafschade

De stroomstoring in Rosmalen is opgelost. Minder dan honderd adressen zaten woensdag sinds elf uur ’s ochtends zonder stroom door een beschadigde kabel. Het probleem is verholpen om twee minuten voor half drie.

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De storing werd veroorzaakt door graafschade. Bij werkzaamheden in de grond raakte een kabel beschadigd, waardoor de stroom uitviel. Het ging om postcodegebied 5246.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het elektriciteitsnet, verwachtte aanvankelijk dat de storing om half drie voorbij zou zijn. Dit bleek uiteindelijk twee minuten eerder het geval te zijn.