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Stroomstoring treft minder dan 100 adressen in Rosmalen

Rosmalen heeft sinds vanmiddag een stroomstoring. Minder dan 100 adressen zitten zonder stroom. De storing begon om kwart over één en de netbeheerder verwacht deze tegen vijf uur op te lossen.

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De stroomstoring in Rosmalen treft postcodegebied 5245. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio, onderzoekt nog wat de oorzaak van de storing is.

De storing begon om kwart over één vanmiddag en de verwachting is dat deze rond vijf uur weer verholpen zal zijn. Het gaat om minder dan 100 adressen die momenteel geen stroom hebben.

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