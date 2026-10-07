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A58 dicht richting Eindhoven bij Oirschot na ongeval
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De A58 bij Oirschot is woensdagmiddag dicht richting Eindhoven. Op de weg is een ongeval gebeurd. "De afhandeling duurt nog tot na de avondspits", meldt Rijkswaterstaat.
Om wat voor ongeluk het precies gaat is nog onduidelijk. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse, meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. De politie doet onderzoek naar het ongeval op de A58.
Vertraging en omleiding
Rond kwart voor drie bedraagt de vertraging op de weg richting Eindhoven ongeveer een uur. Verkeer richting Eindhoven wordt voorlopig omgeleid via de A65 en de A2.
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