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A58 dicht richting Eindhoven na ongeluk bij Oirschot

Aangepast
Een hoveniersbusje is flink beschadigd (foto: Lav Lukač).
Een hoveniersbusje is flink beschadigd (foto: Lav Lukač).

De A58 bij Oirschot is woensdagmiddag dicht in de richting van Eindhoven. Op de weg is een ongeluk gebeurd. "De afhandeling duurt nog tot na de avondspits", meldt Rijkswaterstaat.

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Redactie

Om wat voor ongeval het precies gaat, is nog onduidelijk. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse, meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. De politie doet onderzoek naar het ongeluk op de A58.

Vertraging en omleiding
Rond vijf uur bedraagt de vertraging richting Eindhoven een uur. Op het hoogtepunt liep de vertraging op tot meer dan anderhalf uur. Verkeer wordt omgeleid via de A65 en de A2.

De snelweg is helemaal afgesloten (foto: Lav Lukač).
De snelweg is helemaal afgesloten (foto: Lav Lukač).

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