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Ongeluk op A58: weg richting Eindhoven urenlang dicht

Aangepast
Een hoveniersbusje is flink beschadigd (foto: Lav Lukač).
Een hoveniersbusje is flink beschadigd (foto: Lav Lukač).

De A58 bij Oirschot was woensdagmiddag dicht in de richting van Eindhoven. Op de weg was een ongeluk gebeurd. De weg werd rond zes uur vrijgegeven.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie deed onderzoek naar het ongeluk op de A58.

Vertraging en omleiding
Op het hoogtepunt liep de vertraging op tot meer dan anderhalf uur. Verkeer werd omgeleid via de A65 en de A2. Rond zes uur werd de snelweg vrijgegeven.

De snelweg is helemaal afgesloten (foto: Lav Lukač).
De snelweg is helemaal afgesloten (foto: Lav Lukač).

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