Advertentie
Ongeluk op A58: weg richting Eindhoven urenlang dicht
• Aangepast
De A58 bij Oirschot was woensdagmiddag dicht in de richting van Eindhoven. Op de weg was een ongeluk gebeurd. De weg werd rond zes uur vrijgegeven.
Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie deed onderzoek naar het ongeluk op de A58.
Vertraging en omleiding
Op het hoogtepunt liep de vertraging op tot meer dan anderhalf uur. Verkeer werd omgeleid via de A65 en de A2. Rond zes uur werd de snelweg vrijgegeven.
Advertentie
Advertentie