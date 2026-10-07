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Stroomstoring in Ulvenhout: minder dan 25 adressen getroffen

In Ulvenhout zijn minder dan 25 adressen zonder stroom door graafwerkzaamheden. De storing begon vandaag om kwart over één ’s middags. Naar verwachting is het probleem rond vijf uur opgelost.

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De stroomstoring in Ulvenhout, onderdeel van de gemeente Breda, is ontstaan doordat een kabel is beschadigd bij graafwerkzaamheden. Dit wordt graafschade genoemd: schade aan kabels of leidingen door werkzaamheden in de grond.

Het getroffen gebied betreft postcode 4851, en de netbeheerder is bezig om het probleem te verhelpen. De verwachting is dat de stroomvoorziening uiterlijk om vijf uur vanmiddag weer hersteld is.

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