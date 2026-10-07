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Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Eersel

In Eersel zijn sinds vanmiddag minder dan 25 adressen zonder stroom door een storing. De netbeheerder is aan het werk en verwacht het probleem rond zes uur vanavond opgelost te hebben.

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De stroomstoring begon rond tien voor twee vanmiddag in postcodegebied 5521. De oorzaak van de storing is nog niet bekend en wordt onderzocht. De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen, werkt aan een oplossing.

De verwachting is dat de storing tegen zes uur vanavond voorbij zal zijn. Tot die tijd kan een klein aantal huishoudens in Eersel hinder ondervinden.

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Enexis storingen en onderhoud

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