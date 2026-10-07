Zes extra deelauto’s in Bergen op Zoom

In Bergen op Zoom komen zes extra deelauto’s. De gemeente breidt het aanbod uit naar acht voertuigen, verspreid over vaste locaties. Hiermee wordt autodelen voor inwoners nog toegankelijker. Drie van de auto’s worden binnenkort elektrisch.

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Bergen op Zoom zet in op deelvervoer als aanvulling op wandelen, fietsen en openbaar vervoer. Dit sluit aan bij de mobiliteitsplannen van de gemeente tot 2035. Voor de driejarige pilot werkt Bergen op Zoom samen met aanbieder Greenwheels, die al twee deelauto’s beschikbaar had. Deze uitbreiding naar acht voertuigen moet uitwijzen of er voldoende behoefte is aan deelvervoer.

De auto's staan op vaste parkeerlocaties, geselecteerd op basis van buurtkenmerken, bereikbaarheid en verzoeken van inwoners. Tijdens de pilot wordt het gebruik van de auto’s gemonitord, zodat duidelijk wordt of het aanbod goed aansluit bij de wensen van de bewoners. Gebruikers kunnen een auto reserveren via een app en halen deze op bij een vaste plek. Na gebruik brengen zij de auto weer terug.

Locaties en elektrische deelauto’s

De deelauto’s staan op acht vaste parkeerplaatsen in Bergen op Zoom. Onder andere bij het station aan de Parallelweg, de Wittoucksingel en de Prins Bernhardlaan. Drie van deze locaties krijgen binnenkort elektrische auto’s, zodra de laadpalen operationeel zijn. Dit geldt voor de Wittoucksingel, Beemdkroon en Acacialaan.

Naast Greenwheels zijn er ook andere manieren om een auto te delen. Bijvoorbeeld via platforms zoals SnappCar, waarbij mensen hun eigen auto beschikbaar stellen. Een andere optie is het delen van een auto met een vaste groep buurtgenoten, eventueel ondersteund door organisaties zoals OnzeAuto.

Uitkomst voor verschillende doelgroepen

Deelvervoer biedt voordelen voor mensen zonder eigen auto of voor wie een tweede auto vaak stilstaat. Het kan ook interessant zijn voor mensen die meestal met de fiets of het openbaar vervoer reizen. Volgens wethouder Joost Pals kan autodelen helpen kosten te besparen, afhankelijk van hoe vaak en ver iemand rijdt.

Met de uitbreiding van het aantal deelauto’s hoopt de gemeente dat meer inwoners nieuwsgierig worden naar de mogelijkheden van autodelen. Zo kunnen zij ontdekken of deze vorm van vervoer een geschikte oplossing is voor hun situatie.