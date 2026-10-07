Moerdijk tekent voor 34 nieuwbouwwoningen in Zevenbergen

De gemeente Moerdijk en de Nederlandse Bouw Unie hebben een overeenkomst getekend voor de bouw van 34 woningen in Markvelden-Midden. Het plan biedt een gevarieerd aanbod, waaronder betaalbare woningen en opties voor verschillende generaties. De verkoop start naar verwachting in 2027.

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De overeenkomst tussen de gemeente Moerdijk en de Nederlandse Bouw Unie (NBU) werd op 5 oktober ondertekend. Het project maakt deel uit van de ontwikkeling van Zevenbergen-Oost, specifiek Markvelden-Midden.

Het woningaanbod in Markvelden-Midden wordt uitgebreid met 34 woningen. Er komen verschillende typen huizen, zoals gelijkvloerse benedenwoningen, tweekappers en vierkappers. Bijzonder zijn de samen-onder-een-kapwoningen, waar een benedenwoning wordt gecombineerd met een zelfstandige bovenwoning. Twintig van de woningen vallen onder de betaalbaarheidsgrens van 435.000 euro, vastgesteld door het Rijk voor 2027.

Groen en duurzaam bouwen

De woningen worden ontworpen met veel aandacht voor duurzaamheid. Hout speelt een prominente rol in de architectuur, met houten gevels en veranda’s. Ook is er gedacht aan groen en wateropvang, zoals bomen, sedumdaken en waterschuttingen. Regenwater kan worden hergebruikt voor tuinen. Daarnaast wordt het elektriciteitsnet zo min mogelijk belast door netbewust te bouwen.

Markvelden-Midden groeit door

Het project De Houtgenoten maakt deel uit van een groter plan voor Markvelden-Midden. Naast de 34 koopwoningen komen er 21 zelfbouwkavels en een complex met 45 huurappartementen, ontwikkeld door woningcorporatie Woonkwartier. In totaal worden hier 100 woningen gerealiseerd.

De verkoop van de nieuwbouwwoningen start naar verwachting in het tweede kwartaal van 2027. Meer details over het aanbod worden later bekendgemaakt.