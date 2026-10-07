Flat in Tilburg verandert in rampplek voor spectaculaire reddingsoefening

Een ingestorte flat, grote hopen puin, een neergestorte helikopter en een vliegtuigje. Wie niet beter wist, dacht dat zich in Tilburg een grote ramp had voltrokken. Maar hulpdiensten oefenen deze week met een realistisch rampscenario.

Wilco Zonneveld Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Een leegstaande flat in een Tilburgse woonwijk die op de nominatie stond om gesloopt te worden, is door de brandweer in een paar dagen tijd omgetoverd tot een rampplek. Overal liggen en hangen grote brokstukken. Onder het puin wachten echte mensen en poppen tot de Specialistische Technische Hulpverlening (STH) en het USAR-team (Urban Search and Rescue) hen bevrijden. Deze teams zijn gespecialiseerd in het zoeken naar en redden van mensen die onder ingestorte panden liggen. "De slachtoffers zijn op een veilige manier in de puinberg verstopt. Het doel is om hen uiteindelijk te vinden en te redden. Dat is uiteindelijk de grote beloning. Maar om dat te bereiken, moeten ze door de hele berg heen, beton weghalen en de boel stutten", legt Patrick Smulders, landelijk coördinator STH, uit. Om de slachtoffers op te sporen gebruiken de teams camera's waarmee ze onder de brokstukken kunnen kijken. Ook de speurhonden lopen over de puinberg en blaffen als ze levende mensen ruiken.

Ook speurhonden helpen mee tijdens de oefening (foto: Wilco Zonneveld).



Lege flat Het gebouw waar de helikopter en het vliegtuigje zijn 'neergestort', stond leeg en was eerder een woonzorgcomplex en woonplek voor studenten. Om het scenario zo realistisch mogelijk te maken, nam een grote kraan een hap uit het pand. Daarmee kon een rampplek worden gemaakt die leek op een echte crashlocatie. "Wij proberen altijd naar panden te kijken waar we dit soort oefeningen kunnen doen. We oefenen dit regelmatig zodat we klaar zijn voor dit soort incidenten", zegt Smulders. Speciaal voor deze oefening zijn er buizen onder de grond gelegd. Daarmee kunnen de slachtoffers zich gemakkelijk onder de puinberg verplaatsen. De helikopter is van vliegbasis Gilze-Rijen en wordt daar door de brandweer gebruikt voor oefeningen. Deze oefening in Tilburg begon maandag en duurt nog tot en met vrijdag. Aan de kant van de Ringbaan Zuid is een plek gemaakt waar publiek kan komen kijken.

Trainen voor rampen zoals Tarwekamp

Het trainen voor dit soort rampen gebeurt elk jaar en is volgens Smulders belangrijk. Zo noemt hij een oefening in Leeuwarden van een paar jaar geleden met een ingestorte flat. Een paar maanden later werd dat scenario werkelijkheid bij de zware explosie aan de Tarwekamp in Den Haag. "Wij proberen zo dicht mogelijk bij de realiteit te komen." Die realistische aanpak brengt ook risico's met zich mee. "Wij proberen zo veilig mogelijk te werken, maar je ziet aan het gebouw nog betonblokken loshangen. Tegelijkertijd proberen we het zo realistisch mogelijk te maken. Dus de teams moeten continu blijven opletten. Ook lopen er meerdere veiligheidsmensen rond die alles in de gaten houden." Terwijl de rookpluimen over de rampplek trekken, wordt er op het terrein succes geboekt. De helikopterpiloot wordt gered uit zijn benarde positie en met een brancard over de brokstukken naar beneden gebracht. Ook dit wordt zo realistisch mogelijk gedaan. De pop weegt namelijk zo'n tachtig kilo.

Chris Boon kijkt vanuit zijn woonkamer recht op de rampplek (foto: Wilco Zonneveld).