Plant een geboorteboom in Bergeijk

Op zaterdag 13 maart 2027 worden in Bergeijk bomen geplant voor kinderen geboren in 2025. Het evenement vindt plaats in het Geboortebos aan de Eerselsedijk.

Gevonden voor jou

Ouders van kinderen die in 2025 zijn geboren, kunnen een bijzondere herinnering maken door een boom te planten. Het Geboortebos in Bergeijk biedt deze kans om de geboorte van hun kindje te vieren.

De bomen worden geplant in het bosgebied aan de Eerselsedijk, bij de ingang Dopheidedreef tegenover de Paaldreef. Het evenement symboliseert groei en een groene toekomst voor de jongste generatie.

Evenement in maart 2027

Het planten van de geboortebomen vindt plaats op zaterdagochtend 13 maart 2027. Deelnemers ontvangen uiterlijk een week van tevoren meer informatie over het programma.

Het initiatief is bedoeld om ouders en hun kinderen samen te brengen en bij te dragen aan een duurzamere wereld. Het Geboortebos is een blijvend groen monument voor de kinderen.

Meer informatie over deelname is te vinden op de website van de gemeente Bergeijk.