Bladkorven terug in gemeente Bergeijk

Vanaf 12 oktober worden 130 bladkorven geplaatst in alle kernen van Bergeijk.

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De gemeente Bergeijk heeft aangekondigd dat vanaf 12 oktober de bladkorven weer worden neergezet. In totaal worden 130 korven verspreid over alle dorpskernen van de gemeente. Deze korven zijn bedoeld voor bladeren afkomstig van gemeentelijke plantsoenen, niet voor eigen tuinafval of snoeiafval.

De bladkorven worden regelmatig geleegd, zodat ze beschikbaar blijven voor het bladafval. Bij een volle korf kunnen inwoners dit doorgeven via de BuitenBeter App of de gemeentelijke website. De gemeente vraagt om de korven op de juiste manier te gebruiken om zo samen de leefomgeving schoon te houden.

Alleen bladeren uit plantsoenen

De bladkorven zijn speciaal bedoeld voor bladeren van bomen en struiken uit de plantsoenen van de gemeente. Het gebruik voor ander afval, zoals snoeiafval uit eigen tuin, is niet toegestaan. Dit is om ervoor te zorgen dat de korven niet onnodig snel vol raken.

Inwoners van Bergeijk worden opgeroepen om bij veel bladafval op straat dit in de korven te deponeren. Zo blijft de gemeente netjes en leefbaar, terwijl het afval goed wordt verwerkt.