Nieuw buitenlokaal geopend bij basisschool Fonkeltuin

Basisschool Fonkeltuin op de Weebosch heeft een nieuw buitenlokaal. Het lokaal werd vrijdag feestelijk geopend in aanwezigheid van wethouder Bjorn Aarts.

Gevonden voor jou

Het buitenlokaal is gebouwd met hulp van inwoners van de Weebosch. Tijdens de zomervakantie hebben vrijwilligers uit het dorp de handen uit de mouwen gestoken om het project te realiseren. Naast fysieke hulp was er ook veel ondersteuning en sponsoring vanuit de gemeenschap.

Het nieuwe lokaal biedt extra mogelijkheden om buiten les te geven. Dit sluit aan bij het FONK-concept van de school, waarbij leren in en van de natuur centraal staat. Basisschool Fonkeltuin beschikt al over een tuin, kippen en een vijver, en het overdekte buitenlokaal is daar een waardevolle aanvulling op.

Betrokkenheid uit het dorp

De samenwerking met de inwoners van de Weebosch laat zien hoe betrokken het dorp is bij de basisschool. Het nieuwe buitenlokaal is een plek waar kinderen niet alleen kunnen leren, maar ook de natuur kunnen ontdekken. De steun van de gemeenschap heeft gezorgd voor een bijzondere toevoeging aan de schoolomgeving.

Het initiatief benadrukt hoe belangrijk de band tussen de school en de dorpsgemeenschap is. Dankzij de inzet van de inwoners heeft basisschool Fonkeltuin een inspirerende leeromgeving gekregen.