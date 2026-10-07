Wereldarmoededag: aandacht voor geldzorgen in Bergeijk

Op 17 oktober is het Wereldarmoededag. In Bergeijk wordt aandacht gevraagd voor armoede en sociale uitsluiting. Veel inwoners kampen met geldzorgen, maar vragen vaak geen hulp. Dat zorgt ervoor dat problemen langer blijven bestaan.

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Armoede is niet altijd zichtbaar. Mensen schamen zich vaak of denken dat hun situatie niet ernstig genoeg is voor hulp. Daardoor blijven financiële problemen vaak langer bestaan dan nodig. Op Wereldarmoededag wordt hier extra aandacht voor gevraagd.

In Bergeijk zijn verschillende organisaties beschikbaar om inwoners te ondersteunen. Denk aan Voedselbank Bergeijk, de Algemene Hulpdienst Bergeijk, Loket Schuldhulpverlening en Stichting Leergeld. Zij bieden hulp bij schulden, energiekosten, toeslagen en andere regelingen voor mensen met een laag inkomen.

Signalen herkennen

Let op tekenen van financiële problemen, zoals betalingsachterstanden, het vermijden van sociale activiteiten door hoge kosten of stress over geld. Door een luisterend oor te bieden en iemand te wijzen op beschikbare hulp, kan een groot verschil worden gemaakt.

Voor ondersteuning kun je contact opnemen met het Sociaal Raadslid van de gemeente Bergeijk via de Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. Het is belangrijk om te weten dat je er niet alleen voor staat en dat er hulp beschikbaar is.