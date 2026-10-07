Gratis Wecycle Ganzenbord bij milieustraat Bergeijk

Bij de milieustraat in Bergeijk kun je vanaf 12 oktober oude apparaten inleveren en een gratis Wecycle Ganzenbordspel krijgen.

Gevonden voor jou

Tijdens de Nationale Wecycleweek, van 12 tot en met 18 oktober, kun je oude apparaten, lege batterijen of kapotte lampen inleveren bij de milieustraat in Bergeijk of het mobiele scheidingsstation in verschillende dorpen. Als bedankje ontvang je een gratis Wecycle Ganzenbordspel. Let op: de spellen zijn op = op.

Het mobiele scheidingsstation reist na de Wecycleweek door de regio. Op 23 oktober staat het in Riethoven en Westerhoven, op 31 oktober in Bergeijk, op 5 november in Luyksgestel en de Weebosch, en op 3 december in ’t Loo. Op deze locaties kun je ook je oude spullen inleveren en een spel bemachtigen.

Herbruikbare grondstoffen

Veel oude apparaten blijven thuis liggen in een lade of kast, terwijl ze nog waardevolle onderdelen bevatten. Door ze in te leveren, draag je bij aan recycling en hergebruik van grondstoffen. Het is een eenvoudige manier om duurzaam bezig te zijn.

De actie is bedoeld om mensen bewust te maken van de mogelijkheden van recycling en het belang van het inleveren van afgedankte elektronica. Het Wecycle Ganzenbordspel is een leuke beloning en tegelijkertijd een oproep om mee te doen aan een circulaire economie.