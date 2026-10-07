Judoka Van Lieshout verliest strijd om brons op WK in Bakoe

Judoka Joanne van Lieshout heeft de Nederlandse ploeg niet aan de eerste medaille kunnen helpen op de WK in Bakoe (Azerbeidzjan). De Europese kampioene uit Lierop verloor in de klasse tot 63 kilogram de strijd om het brons van Enkhriilen Lkhagvatogoo uit Mongolië.

Van Lieshout veroverde in 2024 in Abu Dhabi de wereldtitel. Vorig jaar strandde ze op de WK in Boedapest in de achtste finales. Eerder dit jaar werd ze in de Georgische hoofdstad Tbilisi Europees kampioen. Die Europese titel bestempelde Van Lieshout vooraf tot een van de favorieten voor de wereldtitel.

Ze judode goed tot aan de halve finales. Daarin bleek ze niet opgewassen tegen de Japanse titelverdedigster Haruka Kaju. In de partij om de bronzen plak tegen Lkhagvatogoo liep ze tegen het einde tegen een yuko op en dat betekende verlies.