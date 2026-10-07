Opvallende auto loopt flinke schade op door explosie in Standdaarbuiten

Een auto is dinsdagavond flink beschadigd bij een explosie aan de Sportstraat in Standdaarbuiten. Het ging volgens omstanders om een harde knal waarna de straat bezaaid lag met glasscherven.

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De explosie gebeurde even voor half elf. Op een video op Facebook is een lichtflits in de auto te zien, gevolgd door een knal. Bij de explosie kwam flink wat rook vrij. De opvallende blauwe wagen raakte behoorlijk beschadigd door de explosie. De ramen zijn gesprongen en de achterbank is beschadigd geraakt.

De ramen zijn gesprongen (foto: Facebook Peter van Gaal).

De brandweer heeft de auto na de knal nagekeken en de politie doet onderzoek naar de explosie. Mogelijk is vuurwerk de oorzaak geweest.

De achterbank raakte beschadigd (foto: Facebook Peter van Gaal).