Nog ongeslagen Kraus verdedigt Europese bokstitel tegen Duitser Deines

Bokser Gradus Kraus uit Oss verdedigt op 28 november zijn Europese titel in het lichtzwaargewicht. De Duitser Adam Deines is in Amsterdam zijn tegenstander, meldt organisator Boxing Gladiators.

"Dit is precies het soort gevecht waar ik op zit te wachten", laat Kraus weten in een persbericht. "Op 28 november wil ik laten zien dat ik klaar ben voor de volgende stap."

De 25-jarige Kraus debuteerde twee jaar geleden als prof en veroverde in november vorig jaar de Europese titel in het lichtzwaargewicht bij de internationale boksbond IBF. Hij sloeg de Duitser Rostam Ibrahim in de tweede ronde knock-out. Kraus won tot nu toe al zijn elf partijen, waarvan tien op knock-out.

De 35-jarige Deines heeft ook een aardige reputatie. Hij is in het bezit van de Europese titel bij de bond WBO en heeft bovendien al gevochten om een wereldtitel. Deines verloor in 2021 wel van de Rus Artur Beterbiev.