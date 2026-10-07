Vijfde verliesjaar op rij voor Vion, maar winst ligt volgens ceo in zicht

Vleesbedrijf Vion uit Boxtel heeft voor het vijfde jaar op rij verlies geleden. Het bedrijf kampt met geopolitieke spanningen, een krimpende veestapel en personeelstekorten bij de toezichthouder. Toch verwacht CEO Tjarda Klimp dat Vion dit jaar weer winst maakt.

"We hebben steeds gezegd: we zitten in een transformatie, maar op een gegeven moment moet die er ook door zijn", zegt Klimp tegen het Financieele Dagblad (FD). Volgens haar moet Vion dit jaar weer winst maken. Dat verwachtte ze vorig jaar ook, maar toen kreeg het bedrijf volgens Klimp te maken met "de grootste tegenwind".

Vion, de grootste vleesverwerker van Nederland, leed in 2025 een verlies van 61 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers die het bedrijf woensdag heeft gepubliceerd. Vion verkocht eerder verschillende verwerkingsfabrieken en slachterijen in Duitsland. Het bedrijf wil zich sindsdien vooral richten op Nederland en de rest van de Benelux.

Vion moest in 2025 33 miljoen euro afschrijven, met name vanwege onzekere belastingtarieven. Vion heeft ook te maken met sterk wisselende prijzen op de varkensmarkt. Het bedrijf zegt met nieuwe afspraken over leningen en de verkoop van Duitse slachterijen financieel sterker te willen worden.

Heffingen

Ook politieke spanningen in de wereld, onzekerheid over het stikstofbeleid en zorgen over de Afrikaanse varkenspest zetten de markt voor varkensvlees onder druk. De Chinese importheffing van 20 procent op varkensvlees van Vion was ook een flinke tegenvaller. Voor vlees van sommige Nederlandse concurrenten gold een heffing van 10 procent. Om te voorkomen dat klanten overstappen naar andere vleesverwerkers, betaalt Vion het verschil zelf.

Een tekort aan personeel bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zorgt voor problemen. In slachthuizen moeten toezichthouders van de NVWA aanwezig zijn. Als er geen toezichthouder beschikbaar is, moet de productie worden stilgelegd. Vooral aan het einde van 2025 had Vion daar last van. Het bedrijf verwacht dat het personeelstekort bij de NVWA in 2026 voor nog grotere financiële schade zorgt. "Groter dan de schade door China, om het in perspectief te plaatsen", stelt Klimp in de krant.

Apeldoorn

Vion sluit daarnaast de slachterij in Apeldoorn, maakte het bedrijf dinsdag bekend. Honderd van de driehonderd medewerkers kunnen waarschijnlijk terecht op een andere locatie. Tweehonderd medewerkers verkeren nog in onzekerheid. Klanten zullen niets merken van de sluiting, verzekert Klimp. "Dit zal geen impact hebben op de volumes die wij kunnen verwerken."

Na de sluiting van Apeldoorn heeft Vion in Nederland nog drie slachterijen: in Boxtel, Tilburg en Groenlo.