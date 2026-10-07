Informatievergaderingen gemeente Heusden starten 13 oktober

De gemeente Heusden organiseert op 13, 14 en 15 oktober informatievergaderingen. Gemeenteraadsleden en fractieondersteuners bespreken dan raadsvoorstellen. Zo kunnen zij een weloverwogen besluit nemen tijdens de latere raadsvergadering.

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De vergaderingen in Heusden beginnen steeds om half acht 's avonds en zijn live te volgen via de website van de gemeente. Elke vergadering heeft een specifiek thema, zoals Bestuur, Ruimte & Duurzaamheid en Samenleving. Tijdens de bijeenkomsten kunnen vragen worden gesteld aan het college.

Op dinsdag 13 oktober staat de verlenging van het Regionaal Veiligheidsplan en de financiering van de toekomstige streekomroep regio Hart van Brabant op de agenda. Woensdag 14 oktober wordt onder andere gesproken over de reconstructie van de Christinastraat in Oudheusden. Donderdag 15 oktober is het onderwerp de participatieverordening van Heusden.

Inspreekmogelijkheid

Inwoners van Heusden hebben de kans om tijdens de vergaderingen hun mening te geven over onderwerpen op de agenda. De spreektijd is maximaal vijf minuten, waarna vragen kunnen worden gesteld. De inspreekmogelijkheden zijn beperkt en niet voor alle onderwerpen beschikbaar.

Wie gebruik wil maken van het inspreekrecht, moet zich vooraf aanmelden via de griffie. Aanmelden kan tot uiterlijk twaalf uur 's middags op de dag voor de vergadering.

Meer informatie over de volledige agenda's en de livestream is te vinden op de website van de gemeente Heusden.