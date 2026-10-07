Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Sambeek

In Sambeek zijn sinds vanmiddag twaalf uur minder dan 25 adressen getroffen door een stroomstoring. De netbeheerder is bezig met herstelwerkzaamheden en verwacht dat de storing rond kwart over zes vanavond opgelost is.

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De stroomstoring in Sambeek ontstond onverwacht. Wat precies de oorzaak is, wordt nog onderzocht. Het gaat om minder dan 25 adressen in het postcodegebied 5836.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhouden en herstellen van het energienet, verwacht dat de stroomvoorziening tegen kwart over zes vanavond weer hersteld is.