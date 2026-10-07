Koning maakt indruk tijdens taalspel in Boschveld: 'Heel erg tof'

De wijk Boschveld in Den Bosch liep woensdag uit voor koning Willem-Alexander, die er op bezoek kwam. Hij nam een kijkje bij de Copernikkel, een coöperatie van verschillende bewonersinitiatieven. Zo bezocht hij een fietsreparatieplaats in een garage, nam hij deel aan een taalles en sprak hij met verschillende buurtbewoners over het wonen in Boschveld. Terwijl de koning binnen zat, hoopte buiten een enthousiaste menigte een glimp van hem op te vangen.

Agnes van der Straaten Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De wijk Boschveld staat bekend om de vele vrijwilligersinitiatieven. Vooral voor nieuwkomers is dat een prima manier om een beetje de Nederlandse en natuurlijk de Bossche cultuur te leren kennen. Bijvoorbeeld via de taallessen die worden gegeven in een pand in winkelcentrum Boschveld. In hetzelfde pand worden ook naailessen gegeven en verzorgen vrijwilligers kledingreparaties voor wijkbewoners.

Shazia woont al een tijd in Nederland, maar doet nog steeds mee aan de taallessen. Ze mocht samen met de koning meedoen aan een taalspelletje. De opdracht was om zoveel mogelijk samengestelde woorden te maken met het woord 'huis', zoals huissleutel of huisdeur. "De koning was heel fanatiek, maar dat ben ik ook", vertelt ze. "Wij hadden vijftien woorden, maar waren de enigen die het woord 'koningshuis' hadden bedacht... Hij zei dat ik vandaag mijn inburgeringsexamen had gehaald."

"Ik heb hier nieuwe vrienden gemaakt."

Maar het bezoek draaide om meer dan een taalspelletje. Willem-Alexander wilde vooral horen wat de lessen voor deelnemers betekenen in het dagelijks leven. Hij was onder de indruk van de openheid van de mensen. En dat onder best spannende omstandigheden, want wie zit er nu zomaar met de koning aan tafel? Buurtbewoner Asmae vertelde hem dat ze veel meer zelfvertrouwen heeft gekregen door de taallessen. "Ik heb hier nieuwe vrienden gemaakt. Ik kan voortaan zelf mijn afspraken maken, daar heb ik mijn vriendin niet meer voor nodig." Over de koning is ze lyrisch: "Een mooie man hoor. Fijn dat ik erbij mocht zijn."

"Het was heel erg tof dat hij mee wilde doen met het spelletje, heel tof."

Dat gevoel deelden bijna alle deelnemers met haar. Zodra het ijs gebroken was, blijkt de koning toch ook maar een gewone man te zijn, die erg geïnteresseerd is in hun leven. Emske de Krijger coördineert de taallessen in Boschveld en mocht de koning ontvangen met haar taalgroep. Achteraf is ze opgelucht dat alles goed is gegaan: "Het was heel relaxed, heel leuk. Ik ben trots op de groep. We hebben het echt samen gedaan, hè?" De taalgroep heeft samen met Emske geoefend en durfde daarom ook allemaal hun persoonlijke verhaal te vertellen aan Willem-Alexander. Emske: "Mijn doel was iedereen aan het woord te laten en dat is gelukt. Maar het was heel erg tof dat hij mee wilde doen met het spelletje. Heel erg tof."