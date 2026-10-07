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73-jarige vrouw ernstig gewond op N65, traumahelikopter ingezet

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Een 73-jarige vrouw is woensdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een frontale botsing tegen een boom op de N65 bij Vught. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Meerdere ambulances, een traumahelikopter, de brandweer en de politie kwamen op het ongeluk af. De vrouw zat na de klap bekneld in haar auto en moest door de brandweer worden bevrijd. Ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Na het ongeluk werd één rijstrook op de N65 afgesloten voor politieonderzoek. Hoe het zo mis kon gaan, is niet duidelijk.

Een bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto opgehaald. De N65 kan naar verwachting rond vijf uur weer worden vrijgegeven.

De auto raakte flink beschadigd (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).
De auto raakte flink beschadigd (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).
Een rijstrook werd afgesloten (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).
Een rijstrook werd afgesloten (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).
Het slachtoffer moest worden bevrijd (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).
Het slachtoffer moest worden bevrijd (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).

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