Eerste Brabantse bezorgstation van Amazon staat in Valkenswaard

Amazon wil een bezorgstation bouwen in de gemeente Valkenswaard. Het wordt het tweede bezorgstation van het Amerikaanse technologie- en e-commercebedrijf in Nederland en het eerste in Brabant. Waar in de gemeente het depot precies komt, is nog niet bekend.

Over de plannen van het bedrijf is volgens 1kempen nog niets met de gemeente besproken. Er zijn dus ook geen vergunningen aangevraagd. De gemeente heeft de plannen in de media gelezen.

Het depot is naar verluidt vrij groot. In een vacature voor een 'Operations Manager' is te lezen dat die functie leiding geeft aan zeven managers en meer dan honderd medewerkers. Wanneer het station precies in gebruik wordt genomen, heeft het bedrijf nog niet bekendgemaakt.

Valkenswaard is de tweede locatie in Nederland waar het bedrijf een bezorgstation wil openen. In 2021 opende het zijn eerste eigen bezorgstation in Rozenburg, bij Schiphol. Dat station richt zich vooral op de Randstad.

Sneller bij klanten in Brabant

Met deze regionale locatie wil Amazon ook de bezorging in het zuiden van Nederland vanuit een eigen station organiseren. Vanuit Valkenswaard hoopt het bedrijf pakketten sneller bij klanten in Zuid-Nederland te bezorgen.

In Nederland verkoopt Amazon sinds 2020 producten rechtstreeks aan consumenten en bouwt het daarnaast een eigen netwerk op voor de bezorging van bestellingen.