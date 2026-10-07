Doe Groen Dagen in Someren: activiteiten rond duurzaamheid

Van zaterdag 10 tot en met zaterdag 17 oktober organiseert Someren de Doe Groen Dagen. Tijdens deze week staan energiebesparing, vergroening, hergebruik en klimaatbewust wonen centraal. Op verschillende locaties kunnen inwoners deelnemen aan praktische activiteiten. Zo wil de gemeente inwoners inspireren om bij te dragen aan een groenere leefomgeving.

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De Doe Groen Dagen bieden een breed programma met activiteiten voor jong en oud. Inwoners kunnen bijvoorbeeld meedoen aan een tegelruilactie of advies krijgen over het verduurzamen van hun woning. Daarnaast is er informatie beschikbaar over isolatie, groene daken, bodemkwaliteit en het upcyclen van kleding.

Kinderen worden niet vergeten tijdens deze week. Voor hen zijn er leerzame en speelse activiteiten die de natuur en het belang van duurzaamheid dichterbij brengen. Het doel is om hen bewust te maken van een gezonde leefomgeving op een manier die aansluit bij hun belevingswereld.

Praktische tips voor een groenere omgeving

Een groenere leefomgeving biedt veel voordelen. Het helpt bijvoorbeeld bij het beter opvangen van regenwater, zorgt voor verkoeling in warme periodes en draagt bij aan meer biodiversiteit. Met de Doe Groen Dagen wil de gemeente Someren laten zien dat iedereen een steentje kan bijdragen aan deze verbeteringen.

De activiteiten vinden plaats op verschillende locaties in Someren. De gemeente wil inwoners niet alleen informeren, maar ook ondersteunen om zelf aan de slag te gaan met duurzaamheid en vergroening.