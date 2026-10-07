Militaire oefening in Maashorst komende week

Van 12 tot en met 16 oktober vindt er een militaire oefening plaats in Maashorst. Militairen oefenen luchtverdedigingsprocedures op verschillende locaties, zowel overdag als ’s nachts.

Gevonden voor jou

Defensie organiseert van 12 tot en met 16 oktober een militaire oefening in meerdere gemeenten, waaronder Maashorst. Tijdens de oefening worden militairen getraind in luchtverdedigingsprocedures.

De training bestaat uit het verkennen van locaties en het uitvoeren van verschillende taken. Deze activiteiten worden verspreid over de dagen en vinden plaats op diverse momenten, inclusief ’s avonds en ’s nachts.

Training voor luchtverdediging

De oefening is onderdeel van de opleiding en training van militairen. Het doel is om hen beter voor te bereiden op het uitvoeren van luchtverdedigingsoperaties in praktijksituaties.

Er kunnen geluiden of bewegingen van militair materieel en personeel zichtbaar zijn in de regio. De exacte locaties van de activiteiten zijn niet bekendgemaakt.

Bij vragen of klachten over deze oefening kun je contact opnemen met Defensie via hun officiële website.