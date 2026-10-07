Stichting Tante Lali wint prijs voor inclusie in Maashorst

Stichting Tante Lali heeft de allereerste waarderingsprijs Meedoen in Maashorst ontvangen. De gemeente reikte deze prijs op 6 oktober uit aan initiatieven die zich inzetten voor inclusie en toegankelijkheid. Met gezonde maaltijden en een ontmoetingsplek draagt de stichting bij aan sociale samenhang. Ook Gamestation Uden en Dansschool Udance eindigden in de top drie.

Gevonden voor jou

De gemeente Maashorst heeft voor het eerst de waarderingsprijs Meedoen in Maashorst uitgereikt. De prijs is bedoeld om initiatieven te erkennen die inclusie en toegankelijkheid bevorderen. Stichting Tante Lali uit Uden werd uitgeroepen tot winnaar vanwege haar inzet voor ontmoeting en verbinding.

De stichting organiseert wekelijks gezonde en betaalbare maaltijden in de Protestantse Kerk in Uden. Hiermee biedt zij inwoners een laagdrempelige plek om samen te komen. Deze aanpak helpt om eenzaamheid te verminderen en de sociale samenhang te versterken.

Andere genomineerden

Naast Stichting Tante Lali kwamen ook Gamestation Uden en Dansschool Udance in de top drie. Gamestation Uden biedt een veilige omgeving waar mensen met verschillende achtergronden samen spellen spelen. Dansschool Udance laat kinderen en jongeren met een beperking volwaardig meedoen in reguliere dansgroepen. Beide initiatieven dragen bij aan gelijke kansen en verbondenheid.

Wisselbokaal en geldprijs

De winnaar ontving een wisselbokaal en een bedrag van 1.000 euro. De bokaal is ontworpen door een samenwerking tussen lokale kunstenaars, dagbesteding BlinQ en leerlingen van basisschool ’t Mulderke. Het ontwerp symboliseert hoe kunst en creativiteit mensen van verschillende leeftijden en achtergronden samenbrengen.

De waarderingsprijs maakt deel uit van de Lokale Inclusie Agenda van de gemeente Maashorst. Deze agenda heeft als doel om meer inwoners en organisaties te inspireren om bij te dragen aan een inclusieve samenleving.