Busje van bloemist eindigt in voortuin na crash in Heesch

Een busje heeft woensdagmiddag een tuinhek geramd en is een voortuin ingereden op de kruising van de Zoggelsestraat en de Kruishoekstraat in Heesch. Aan de crash ging een botsing met een auto vooraf.

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Op de kruising kwamen de auto en het busje van een bloemist met elkaar in botsing. De bestuurder van het busje week na de klap uit en reed het tuinhek grotendeels omver. Hij is door ambulancepersoneel nagekeken en voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Het busje raakte zwaar beschadigd bij de crash. De auto liep lichte schade op. Beide voertuigen zijn meegenomen door een bergingsbedrijf. In het busje van de bloemist stonden nog enkele bloemstukken, die zijn overgeladen in een andere bus. De weg kon kort na het ongeluk weer worden vrijgegeven.

De zwaar beschadigde bus is getakeld (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).

De auto liep lichte schade op (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).

Het hek raakte flink beschadigd (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).