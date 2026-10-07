Woensdrecht presenteert sluitende begroting voor 2027

Woensdrecht heeft een sluitende begroting voor 2027 gepresenteerd. Het saldo is positief met ruim 1,6 miljoen euro. Het meerjarenperspectief tot 2030 laat ook financiële stabiliteit zien. De gemeenteraad bespreekt de plannen binnenkort.

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De begroting voor 2027 is de eerste van de nieuwe bestuursperiode en sluit aan bij het collegewerkprogramma 2027-2030. Het document is ook gebaseerd op de 'Toekomstvisie Woensdrecht 2050'. Hierin staan vier belangrijke opgaven centraal: het versterken van de dorpsidentiteit, het benutten van lokale parels, bouwen aan bestaanszekerheid en het scheppen van ruimte voor ontwikkeling.

Woensdrecht verwacht in 2027 een uitgave van ruim 81,9 miljoen euro tegenover inkomsten van meer dan 82,3 miljoen euro. Dit zorgt voor een positief saldo van 1.678.258 euro. Een deel van dit bedrag wordt gereserveerd voor onverwachte kosten, terwijl de rest wordt ingezet voor verbeteringen in de openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen, zoals multifunctionele centra en sportaccommodaties.

Financieel gezonde toekomst

Ook voor de jaren na 2027 ziet Woensdrecht er financieel gezond uit. Het meerjarenperspectief toont positieve saldi, met bedragen oplopend tot meer dan 2 miljoen euro in 2030. Dit stelt de gemeente in staat om haar ambities te realiseren en voorbereid te zijn op toekomstige uitdagingen.

Terwijl landelijk 2028 vaak wordt gezien als een financieel lastig jaar, blijft Woensdrecht stevig staan. Dit biedt ruimte om zowel nieuwe projecten te starten als om buffers te behouden.

Behandeling door gemeenteraad

De begroting wordt op 11 november 2026 besproken tijdens een raadsvergadering. Na goedkeuring wordt het document ingediend bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. De plannen zijn online in te zien voor raadsleden en geïnteresseerden.