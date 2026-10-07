Burgemeester ontbijt met leerlingen Corneliusschool in Venhorst

Burgemeester Caroline van den Elsen heeft dinsdag samen met leerlingen van groep vier en vijf van de Corneliusschool in Venhorst ontbeten. Het jaarlijkse Burgemeestersontbijt vond plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Kinderburgemeester Minte van Helvoirt was ook aanwezig. Het ontbijt stond in het teken van gezonde voeding en een goede start van de dag.

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Het Burgemeestersontbijt is onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt en wordt gehouden tijdens de Week van Ons Eten. Burgemeesters door heel Nederland schuiven deze week aan tafel met basisschoolleerlingen om het belang van een gezond ontbijt te onderstrepen. In Boekel vond het ontbijt plaats op 6 oktober.

Aan een tafel vol gezonde producten zoals volkorenbrood, fruit en yoghurt gingen de kinderen in gesprek met burgemeester Van den Elsen. Ze spraken over onderwerpen zoals haar dagelijkse werkzaamheden, hun favoriete ontbijt en waarom ontbijten helpt bij leren en concentreren op school. Dit leidde tot een ochtend vol enthousiasme en nieuwe inzichten.

Samen gezond ontbijten

Het ontbijt is bedoeld om gezonde voedingsgewoonten te promoten, vooral bij kinderen. Scholen, gemeenten en organisaties zoals Stichting Kwiek zetten zich in om het belang van een goede start van de dag onder de aandacht te brengen. Het Nationaal Schoolontbijt, dat van 9 tot en met 13 november plaatsvindt, zal hier opnieuw aandacht aan besteden.

De leerlingen van de Corneliusschool kregen een ontbijtpakket dat voldeed aan de richtlijnen van de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Zo konden ze niet alleen leren over gezonde keuzes, maar deze ook meteen in de praktijk brengen.