Nieuwe flitspalen in Tilburg: op deze plekken staan ze

Tilburg krijgt er vier vaste flitspalen bij. Ze staan op twee kruispunten en betrappen automobilisten die te hard rijden of door rood rijden. De gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie willen zo het verkeer veiliger maken.

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Twee flitspalen staan op de Ringbaan-Oost, bij de kruising met de Gelrebaan. De andere twee staan bij de fietsoversteek op het kruispunt van de Baroniebaan en de Stroomlaan. De flitspalen zijn sinds donderdag actief, 24 uur per dag.

Ongelukken op ringbanen

De nieuwe flitspalen zijn onderdeel van een bredere aanpak om het verkeer in Tilburg veiliger te maken. Op de ringbanen gebeuren regelmatig ongelukken.

Volgens het persbericht over de flitspalen blijkt uit onderzoek dat automatische controles werken. Automobilisten houden zich beter aan de regels, niet alleen bij de flitspaal zelf, maar vaak ook op de wegen in de buurt.

Meer flitspalen op komst

Eerder dit jaar kwam er al een vaste flitspaal op de Ringbaan-Zuid. Daarmee krijgt Tilburg dit jaar vijf nieuwe vaste flitspalen. Op de Ringbaan-West staan al langer flitspalen. Op de Ringbaan-Noord komen de komende maanden nog twee nieuwe vaste flitspalen bij.

Overtredingen gaan naar het Centraal Justitieel Incassobureau. Over ongeveer drie jaar wordt opnieuw bekeken of de flitspalen op deze plekken nog nodig zijn.