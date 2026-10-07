Fietser aangereden door auto op kruising in Oss

Een fietser is woensdagmiddag aangereden door een auto op de kruising van de Euterpelaan en de Overture in Oss. De man is behandeld in een ambulance.

De man fietste rond half vijf op het fietspad naast de Euterpelaan toen het misging. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk. Een ambulance en een politiewagen kwamen op de botsing af. Het is niet duidelijk of hij naar het ziekenhuis is gebracht.

De auto liep een kleine deuk in de motorkap op en heeft een licht verbogen kentekenplaat. De fiets had weinig schade en is meegenomen door een bekende van de fietser. De weg kon kort na het ongeluk weer worden vrijgegeven.