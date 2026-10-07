Nieuwe Aldi-supermarkt gepland in Oudenbosch

Aldi Vastgoed wil een nieuwe supermarkt bouwen aan de Rooseveltstraat in Oudenbosch. Het plan omvat ook extra parkeerplaatsen en meer groen. Op maandag 26 oktober is er een informatiebijeenkomst voor inwoners.

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Aldi Vastgoed B.V. heeft plannen om een supermarkt te bouwen op de locatie JORA aan de Rooseveltstraat in Oudenbosch. Hiervoor worden onder meer het garagebedrijf, het autowascentrum en het grasveld achter de gebouwen aangekocht. Naast de supermarkt komen er extra parkeerplaatsen, die ook gebruikt kunnen worden door bezoekers van het centrum.

De gemeente Halderberge ziet kansen om het gebied rondom de nieuwe supermarkt verder te ontwikkelen. Zo wordt het huidige tankstation gesaneerd en vervangen door openbaar groen. De gemeente onderzoekt ook of er een Geldmaat kan worden geplaatst en of de zonnestudio geschikt is voor een havenkantoor. De sanering van het LPG-station zorgt voor meer veiligheid in het centrum en biedt mogelijkheden voor toekomstige woningbouw.

Subsidie voor ontwikkeling

De plannen worden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van 791.454 euro uit de landelijke subsidieregeling Impulsaanpak Winkelgebieden. De gemeenteraad heeft inmiddels ingestemd met de financiële randvoorwaarden. De volgende stap is het voorbereiden van een wijziging van het omgevingsplan, waarvoor nog onderzoek en verdere uitwerking nodig zijn. Het uiteindelijke besluit hierover wordt later genomen.

Omwonenden en belangstellenden kunnen op maandag 26 oktober meer informatie krijgen over de plannen. De bijeenkomst vindt plaats in Fidei et Arti aan de Pastoor Hellemonsstraat 1 in Oudenbosch. Tussen half zeven en half negen ’s avonds zijn medewerkers van de gemeente en Aldi aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.