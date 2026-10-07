Alzheimercafé in Altena op 12 oktober

Op maandag 12 oktober vindt het Alzheimercafé plaats in Almkerk. Tijdens deze bijeenkomst wordt besproken hoe Altena dementievriendelijker kan worden.

Gevonden voor jou

Het Alzheimercafé in Altena staat deze keer in het teken van de vraag hoe de gemeente samen met inwoners een omgeving kan creëren die beter aansluit bij de behoeften van mensen met dementie. De bijeenkomst wordt gehouden in De Nieuwenaar aan de Antonialaan 28B in Almkerk.

Wethouder Shah Sheikkariem zal aanwezig zijn om in gesprek te gaan met bezoekers. Het doel is om mensen met dementie zo lang mogelijk deel te laten uitmaken van het dagelijks leven. Daarbij spelen zaken zoals een geschikte woning, sociale contacten, voldoende beweging en passende dagbesteding een grote rol.

Uitleg over Wmo-ondersteuning

Naast de wethouder zijn ook Wmo-consulenten van de gemeente Altena aanwezig. Zij geven uitleg over de mogelijkheden voor ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Denk daarbij aan voorzieningen zoals huishoudelijke hulp, aanpassingen in huis of het gebruik van hulpmiddelen zoals een rolstoel.

De bijeenkomst begint om half acht ’s avonds en duurt tot kwart over negen. Vanaf kwart over zeven is de inloop. De toegang is gratis.