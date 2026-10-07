Altenatafel op 13 oktober in Almkerk

Op dinsdag 13 oktober vindt de Altenatafel plaats in het gemeentehuis van Almkerk. Raadsleden bespreken en debatteren dan over verschillende voorstellen. Deze avond wordt bepaald welke onderwerpen doorgaan naar de raadsvergadering op 27 oktober.

Gevonden voor jou

De Altenatafel begint om half acht ’s avonds en wordt gehouden in het gemeentehuis van Almkerk. Tijdens deze bijeenkomst gaan raadsleden met elkaar in gesprek over belangrijke onderwerpen voor de gemeente Altena. Ze bepalen ook of voorstellen worden doorgezet naar de raadsvergadering later deze maand.

Er wordt in twee ruimtes tegelijk vergaderd, en beide sessies zijn met beeld en geluid te volgen. Dit kan live op de avond zelf, maar het is ook mogelijk om de vergaderingen later terug te kijken en luisteren. Daarnaast is het publiek welkom om de Altenatafel fysiek bij te wonen in het gemeentehuis.

Agenda en komende vergaderingen

De agenda van de Altenatafel is te vinden via de kalender op de website van de gemeente Altena. Naast deze bijeenkomst op 13 oktober zijn er meer vergaderingen gepland. Zo is er op 12 oktober een Altenaronde over 'Ruimte voor de rivier 2.0' en op 27 oktober een raadsvergadering over de begroting voor 2027.

Voor wie meer wil weten over de gemeenteraad, zoals hoe deze vergadert of hoe inspraak mogelijk is, staat aanvullende informatie op de website van de gemeente Altena.