Altenaronde over Ruimte voor de Rivier 2.0 in Almkerk

Op maandag 12 oktober vindt in Almkerk een Altenaronde plaats over het programma Ruimte voor de Rivier 2.0. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft daar uitleg over voorgestelde maatregelen voor waterveiligheid.

Gevonden voor jou

Het evenement begint om half acht ’s avonds in het gemeentehuis van Almkerk. Tijdens deze bijeenkomst wordt besproken waarom een gebied in Altena mogelijk wordt aangewezen als reserveringslocatie voor toekomstige waterveiligheidsmaatregelen.

Het programma Ruimte voor de Rivier 2.0 richt zich op het verbeteren van de waterveiligheid in Nederland. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal tijdens de Altenaronde in detail ingaan op de plannen en de mogelijke gevolgen voor de regio Altena.

Planning in Altena

De Altenaronde maakt deel uit van een reeks bijeenkomsten die door de gemeente Altena worden georganiseerd. Op 13 oktober volgt de Altenatafel, en op 27 oktober staat de raadsvergadering over de begroting van 2027 gepland. Besluitvorming over die begroting vindt plaats op 10 november.

De gemeente Altena nodigt inwoners uit om zich te informeren over de vergaderingen en processen van de gemeenteraad. Details over inspreekmogelijkheden en andere opties zijn te vinden via de website van de gemeente Altena.