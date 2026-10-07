Wereldkeuken in Giessen opent op 9 oktober

Vrijdag opent de Wereldkeuken in Giessen opnieuw haar deuren. Het initiatief, waarbij statushouders hun kooktalent inzetten, biedt inwoners de kans om te genieten van Syrische gerechten en een ontmoeting met nieuwkomers.

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De Wereldkeuken is een samenwerking tussen de HartenBrigade en de gemeente Altena. Het project is opgezet om statushouders participatie-uren te laten maken door gerechten te bereiden. Voor inwoners is het een unieke mogelijkheid om heerlijk te eten en tegelijkertijd nieuwkomers te leren kennen. Sommige koks blijven zelfs koken nadat hun verplichte uren zijn voltooid.

Op dit moment wordt er vooral gekookt door Syrische vrouwen. Ze bereiden gerechten zoals Yalanji (gevulde wijnbladeren), Kofta (gekruid lamsvlees) en falafel (kikkererwtballetjes). De organisatie staat echter open voor koks met andere nationaliteiten, zodat het aanbod in de toekomst nog diverser kan worden. Het doel is om zowel de nieuwkomers als de inwoners van Altena een bijzondere ervaring te bieden.

Lokaal en duurzaam

De Wereldkeuken maakt zoveel mogelijk gebruik van lokaal geteelde producten, zoals aardappels en uien. Dit sluit aan bij de Week van ons eten, die deze week in Altena wordt gevierd. Tijdens deze week worden meerdere activiteiten georganiseerd, met aandacht voor lokale voedselproductie.

Hoe kun je mee eten?

Op vrijdag 9 oktober kun je aanschuiven bij het Wereldkeuken-buffet in de HartenJager aan de Parallelweg 35 in Giessen. Vanaf zes uur 's avonds ben je welkom en om 18.30 uur start het buffet. De kosten bedragen 29,50 euro per persoon, exclusief drankjes. Er is plek voor 45 gasten, dus reserveren is noodzakelijk.