Nieuwe eigenaren vakantieparken Gillis en rechtszaak: dit gebeurde vandaag

Dit zijn twee nieuwe eigenaren van de vakantieparken van Peter Gillis, 10 jaar cel voor brute moord op Hennie en scoutinggroepen zitten vol: dit is het nieuws dat je woensdag niet mag missen.

Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het Franse Capfun wordt de nieuwe eigenaar van vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Dat melden goed ingevoerde bronnen aan Omroep Brabant. De vakantiereus heeft het voormalige park van Peter Gillis voor 20,6 miljoen euro gekocht via een gedwongen veiling. De nieuwe eigenaar lijkt slecht nieuws voor de honderden privé-eigenaren met een chalet op het park. Capfun richt zich vooral op kort verblijf en seizoensgasten passen daar niet in. Hier lees je meer:

Lees ook Capfun neemt paradepaardje Gillis over, slecht nieuws voor chaleteigenaren

Er is ook een nieuwe eigenaar voor Gillis' vakantiepark in Valkenburg. Het Gelderse familiebedrijf Molecaten wordt voor 3,55 miljoen euro eigenaar van Stadsresort Valkenburg. Molecaten exploiteert al negentien parken in Nederland en Hongarije. Het park in Valkenburg stond al jaren leeg nadat Gillis niet door de Bibob-toets van de gemeente kwam vanwege vermoedens van witwassen. Lees hier meer:

Lees ook Dit familiebedrijf is één van de kopers van de parken van Peter Gillis

Bijna negen jaar na de brute moord op Hennie de Laat (58) uit Tilburg is Werner de R. veroordeeld tot tien jaar cel voor doodslag. De rechtbank in Breda oordeelde dat Hennie op 23 december 2017 een 'vreselijke en gewelddadige dood' is gestorven. Cruciaal bewijs was het DNA van Werner op negen van haar tien nagels, dat volgens de rechtbank bij een gevecht of worsteling moet zijn terechtgekomen. Werner zelf was niet aanwezig bij de uitspraak en gaat in hoger beroep, dat hij in vrijheid mag afwachten. Lees het verhaal hier:

Bij zeker een op de drie scoutinggroepen in Brabant staan kinderen op een wachtlijst. Ook in Berkel-Enschot kan niet elk kind dat wil terecht bij de scouting. Per leeftijdsgroep staan er vijf tot tien kinderen op de wachtlijst. Kinderen die geen plek krijgen, kiezen vaak voor een andere hobby zoals voetbal of hockey. Dit kan op lange termijn zorgen voor problemen, waarschuwen bestuurders, omdat er minder doorstroom komt naar hogere leeftijdsgroepen en leidinggevende functies. Check het hier:

Lees ook Geen plek meer bij de scouting, kinderen gaan op zoek naar een andere hobby