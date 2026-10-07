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Grote hoeveelheid grondstoffen voor drugs gevonden bij bedrijf in Tilburg
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In een bedrijfspand aan de Siriusstraat in Tilburg zijn woensdagmiddag grondstoffen voor de productie van drugs gevonden. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een grote hoeveelheid. Een 24-jarige man is aangehouden.
Er zijn ongeveer tien pallets met dozen erop aangetroffen. Wat voor grondstoffen er precies in de dozen zitten, is nog niet duidelijk. Volgens de politie kunnen de stoffen gebruikt worden voor de productie van drugs. Agenten kwamen het bedrijf op het spoor na een tip.
Het Nederlands Forensisch Instituut, de Landelijke Faciliteit Ontmantelen en agenten van de Forensische Opsporing zijn woensdag bij het bedrijf aanwezig. Gemaskerde agenten doen onderzoek in het pand.
De loods wordt leeggehaald en de grondstoffen worden vernietigd door een gespecialiseerd politieteam.
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