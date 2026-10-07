Zo zou Nicole van den Hurk er nu uitzien: AI-beeld van vader raakt velen

Vader Ad van den Hurk krijgt veel steun na een bericht over zijn dochter Nicole. Op 6 oktober, de dag dat ze 31 jaar geleden verdween, zette hij een met AI gemaakt beeld op Facebook van hoe ze er nu uit zou zien. Zoveel reacties kreeg hij bijna nooit. "Het doet ons heel goed dat zoveel mensen ons een hart onder de riem steken", vertelt hij.

Lav Lukač Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Het leeft nog steeds heel erg onder de mensen hier in Lierop", gaat hij verder. En daarom zette hij een bericht op zijn eigen Facebook. Een foto, gegenereerd door een betaald AI-programma. Daarop is te zien hoe Nicole van den Hurk er vandaag de dag uit had gezien. Het Facebookbericht is ruim 6000 keer geliket en telt bijna 800 reacties van meelevende mensen. "Normaal ben ik niet zo'n fan van AI", legt vader Ad uit. "Maar om te kijken hoe Nicole er nu uit had gezien vond ik het wel een goede manier."

"Mijn meisje mag niet vergeten worden."

Ad gaat geregeld naar de plek waar zijn dochter werd gevonden en naar het graf waar ze nu ligt. Maar 6 oktober blijft voor hem extra beladen. "Mijn meisje mag niet vergeten worden. In onze harten leeft ze nog. Ik maak op 6 oktober altijd een tocht langs haar vindplaats in Lierop en de begraafplaats in Eindhoven."

Bloemen bij vindplaats

Ad is niet de enige die de vindplaats nog geregeld bezoekt. "Zeker op die dag liggen er talloze nieuwe bloemstukjes, die worden neergelegd door mensen die haar nog altijd herdenken", zegt hij. De gemeente heeft de plek waar Nicole werd gevonden tot monument verklaard. De vele reacties doen hem goed. "Mensen bellen me zelfs persoonlijk op. Ik vind alle steun geweldig. En ook de stiefmoeder van Nicole steunt het enorm. Als je kind is verdwenen, is het fijn dat mensen de pijn proberen te dragen of in ieder geval een lief woord voor je achterlaten", sluit hij af. Verdwenen in 1995

Nicole van den Hurk verdween in de vroege ochtend van 6 oktober 1995. Ze fietste vanaf haar oma naar haar vakantiebaantje in Eindhoven, maar kwam daar nooit aan. Haar fiets werd gevonden in de Dommel. Voor de politie was dat een teken dat er mogelijk een misdrijf was gepleegd. Anderhalve maand later werd het meisje van 15 dood gevonden in de bossen tussen Mierlo en Lierop. De zaak bleef lang onopgelost, tot in 2014 via een DNA-match de Helmonder Jos de G. in beeld kwam. Hij werd in 2020 schuldig bevonden en kreeg twaalf jaar cel voor doodslag en verkrachting. Het bericht van Ad, artiestennaam Andy de Witt, op Facebook: