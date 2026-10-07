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Ruzie loopt uit de hand: man neergestoken in Eindhoven, vrouw aangehouden
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Een man is woensdag gewond geraakt bij een steekpartij in een huis aan de Caenlaan in Eindhoven. De politie heeft daarbij een 50-jarige vrouw uit Eindhoven aangehouden.
De politie schrijft dat mogelijk een ruzie in de relationele sfeer de aanleiding is geweest voor de steekpartij. Het is nog niet bekend hoe ernstig de man gewond is. Wel krijgt hij medische zorg, meldt de politie op X.
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