Traumahelikopter brengt slachtoffer naar ziekenhuis na ongeluk Odiliapeel

Een automobilist is woensdagavond ernstig gewond geraakt bij een botsing met een boom aan de Middenpeelweg in Odiliapeel. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plek, ook een traumahelikopter.

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Rond 18.15 uur ging het mis. Het slachtoffer wordt met de helikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Oorzaak nog onduidelijk

De brandweer heeft de plek van het ongeluk afgeschermd. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht.

De weg is door het ongeluk in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.