Ivy Jane van Doorn nieuwe jeugdburgemeester van Etten-Leur

De 9-jarige Ivy Jane van Doorn is benoemd tot de nieuwe jeugdburgemeester van Etten-Leur. Wethouder René Verwijmeren maakte dit woensdag bekend. Ivy Jane wil kinderen een stem geven en hun ideeën onder de aandacht brengen. Ze wordt op 12 oktober officieel geïnstalleerd tijdens een gemeenteraadsvergadering.

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Ivy Jane van Doorn, leerling van basisschool De Leest, is pas negen jaar oud maar heeft al grootse plannen voor haar nieuwe rol als jeugdburgemeester. Ze zet zich graag in voor anderen en heeft eerder al geholpen bij het schoonmaken van een park en geld ingezameld voor de Wensambulance. Ook kijkt ze uit naar haar aanwezigheid bij evenementen zoals de kermis en de intocht van Sinterklaas.

In haar nieuwe functie wil Ivy Jane kinderen een stem geven in Etten-Leur. Ze heeft al ideeën zoals een gezamenlijke moestuin waar kinderen samen kunnen tuinieren en een speciale kinderdag met activiteiten zoals schminken en een buikschuifbaan. Ze hoopt dat deze initiatieven veel kinderen plezier zullen brengen.

Installatie

Burgemeester Marina Starmans zal Ivy Jane op 12 oktober officieel installeren tijdens een vergadering met leden van de gemeenteraad. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook afscheid genomen van Jaëdhan Deuning, de huidige jeugdburgemeester. Kinderen die eerder gesolliciteerd hebben op de functie, krijgen daar de kans om hun ideeën en wensen voor Etten-Leur te delen.

Met haar creativiteit en enthousiasme lijkt Ivy Jane een veelbelovende keuze voor deze rol, die als doel heeft om jonge inwoners meer te betrekken bij het gemeentelijke leven en besluitvorming.