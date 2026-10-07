Indrukwekkende film over euthanasie bij dementie in Alzheimer Café

Bij het Alzheimer Café in Asten is de documentaire ‘Nu weet ik het nog’ vertoond. De film vertelt het aangrijpende verhaal van Margriet, die kiest voor euthanasie vanwege haar dementie. De bijeenkomst trok 114 bezoekers en leidde tot veel vragen en gesprekken over het complexe traject.

Gevonden voor jou

De bijeenkomst in ’t Kwartier in Asten was anders dan gebruikelijk. In plaats van een gesprek tussen een gast en gespreksleider, stond de documentaire ‘Nu weet ik het nog’ van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) centraal. De film toont het verhaal van Margriet, een vrouw met dementie die bewust kiest voor euthanasie. Haar worsteling en gesprekken met een SCEN-arts (Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland) maken duidelijk hoe complex zo’n besluit is.

Tijdens de documentaire wordt Margriet gevolgd in haar dagelijks leven en haar gesprekken met familie, huisarts en de SCEN-arts. Ze legt uit dat haar lijden niet direct lichamelijk is, maar vooral voortkomt uit haar vergeetachtigheid en het vooruitzicht van verdere achteruitgang. Hoewel haar familie aanvankelijk moeite heeft met haar keuze, groeit uiteindelijk het begrip en steun voor Margriets overtuiging. Het traject wordt zorgvuldig voorbereid, met duidelijke afspraken en momenten waarop Margriet haar wens kan bevestigen.

Veel vragen uit de zaal

Na de film konden bezoekers vragen stellen aan Helen Eggenkamp, voorlichter van de NVVE. Onderwerpen zoals wilsverklaringen, het vaststellen van wils(on)bekwaamheid en de rol van SCEN-artsen bij euthanasie kwamen uitgebreid aan bod. Ook praktische vragen, zoals hoe te handelen als een huisarts niet wil meewerken, werden beantwoord. Het was een informatieve en emotionele avond die veel stof tot nadenken gaf.

Volgende bijeenkomst: Parkinson dementie

Het Alzheimer Café organiseert op 3 november een nieuwe bijeenkomst, deze keer over Parkinson dementie. Casemanager Vicky Rademakers-Hendriks zal samen met gespreksleider Jac Huijsmans ingaan op de impact van deze vorm van dementie. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden uit Asten, Deurne, Someren en omgeving. Het evenement vindt plaats in ’t Kwartier, Kerkstraat 10 in Asten en begint om half acht ’s avonds.