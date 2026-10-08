Gloednieuwe wieken van 80 meter scheuren over de A59: 'Extra efficiënt'

Vrachtwagens van bijna 100 meter lang reden woensdagavond stilletjes over de A59 richting Oosterhout. Dat deden ze om zes gloednieuwe wieken, van elk 80 meter per stuk, voorzichtig te verschepen naar een nog aan te leggen windpark naast de snelweg bij Oosterhout.

Lav Lukač Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het deel waar de wieken aan bevestigd worden, de turbines, die lagen er al. Nu zijn de windmolens, op wat overige onderdelen na, compleet. "Deze vallen wel in de hoogste categorie", weet een woordvoerder van Eneco te vertellen."

En daar is niks aan gelogen want als de wieken eenmaal draaien dan bereikt de windmolen een tiphoogte van maar liefst 230 meter hoog. Dat is drie keer de Sint Jan bij elkaar opgestapeld. Extra hoog en extra efficiënt

Omdat ze zo hoog zijn, zijn ze ook extra efficiënt, zegt de woordvoerder. "Deze twee grote windturbines wekken net zo veel windenergie op als zes kleine. We hoeven dus minder turbines per saldo neer te zetten."

Nieuwe wieken bij energiepark langs de A59 (foto: Eneco).



