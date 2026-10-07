Stroomstoring treft minder dan 100 adressen in Eindhoven

In Eindhoven zijn sinds kwart over negen vanavond minder dan honderd adressen zonder stroom. De storing hangt samen met eerdere werkzaamheden. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond twee uur vannacht is opgelost.

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De stroomstoring treft postcodegebied 5616 in Eindhoven en begon om kwart over negen vanavond. Volgens de netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud aan het stroomnet, is de storing gerelateerd aan eerdere werkzaamheden in de buurt.

De verwachting is dat de stroomvoorziening rond twee uur vannacht weer volledig hersteld zal zijn. Tot die tijd kunnen bewoners in het getroffen gebied nog hinder ondervinden.