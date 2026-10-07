Quiz in Wernhout vol, aanmelden niet meer mogelijk

De jaarlijkse quiz in Wernhout is zo populair dat aanmelden niet meer kan. De organisatie is overweldigd door het aantal inschrijvingen.

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Voor het eerst in de geschiedenis van de quiz is de aanmeldingslijst helemaal vol. De grote belangstelling voor het evenement zorgt ervoor dat nieuwe aanmeldingen niet meer geaccepteerd worden. Het enthousiasme onder de deelnemers is volgens de organisatie enorm.

Wie zich nu nog aanmeldt, komt op een reservelijst te staan. In volgorde van binnenkomst worden eventuele afmeldingen opgevuld met deze reservedeelnemers. Dit geeft mensen nog een kleine kans om alsnog mee te doen.

Evenement op 30 oktober

De quiz vindt al dertien jaar plaats op de laatste vrijdag van oktober. Dit jaar is dat op vrijdag 30 oktober. Het evenement wordt gehouden in gemeenschapshuis het Wierenbos, een bekende locatie in Wernhout.

De quiz staat bekend om zijn fanatieke deelnemers en gezellige sfeer. De organisatie is blij met de grote interesse, maar benadrukt dat er nu echt geen plek meer is voor nieuwe inschrijvingen.