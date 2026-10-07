Jongerenwerk Heeze-Leende start oktober met creatief programma

Jongerenwerk Heeze-Leende heeft oktober afgetrapt met een week vol activiteiten. Jongeren gingen creatief aan de slag met textiel, speelden Jachtseizoen en ontdekten de borduurmachine. Ook later deze maand staan er nog verschillende workshops en inloopmomenten op het programma.

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De eerste activiteit was een workshop genaamd Customize IT, georganiseerd samen met NOW.US en De Ontdekfabriek uit Eindhoven. Jongeren ontwierpen hun eigen creaties en leerden hoe ze textiel konden bedrukken. Ze gingen naar huis met zelfgemaakte resultaten en maakten laagdrempelig kennis met creatieve technieken.

Een andere opvallende activiteit was Jachtseizoen Heeze-Leende, waarbij jongeren in duo’s stempels verzamelden op verschillende plekken in Heeze. Tijdens het spel werden ze achtervolgd door politie en boa’s. Het leverde niet alleen een actieve middag op, maar ook bijzondere ontmoetingen tussen jongeren en hulpverleners. Het jongerenwerk noemt de samenwerking een succes.

Creativiteit bij kledingbeurzen

Bij de kledingbeurs in Leende konden bezoekers kleding personaliseren met de borduurmachine van het jongerenwerk. Namen, initialen en afbeeldingen werden op kledingstukken geborduurd, wat zorgde voor unieke resultaten. Ook op 10 oktober zal de borduurmachine aanwezig zijn bij de kledingbeurs in Sterksel.

Later deze maand staan er 3D-printworkshops gepland op 14, 21 en 28 oktober. Jongeren leren daar hoe digitale ontwerpen worden omgezet naar fysieke objecten. Daarnaast kunnen ze op woensdagavonden tijdens Chaos Wednesday kleding personaliseren of gewoon binnenlopen bij het jongerencentrum.

Kunst en techniek in jongerencentrum

In de chillruimte van het jongerencentrum in Heeze is momenteel een Kunstsmullen-expositie te zien. Hier worden T-shirts tentoongesteld die door basisschoolleerlingen zijn gemaakt. De expositie is toegankelijk tijdens reguliere openingstijden.

Jongeren kunnen deze maand kennismaken met verschillende activiteiten, van creatieve workshops tot ontspannen in de chillruimte. Het jongerencentrum aan Jan Deckersstraat 4 in Heeze is gratis toegankelijk tijdens inloopmomenten. Voor sommige workshops zijn aparte voorwaarden of aanmeldingen nodig. Meer informatie wordt gedeeld via de sociale media van Jongerenwerk Heeze-Leende.