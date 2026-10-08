Fietser vliegt meters door de lucht bij botsing en moet naar ziekenhuis

Een fietser is in de nacht van woensdag op donderdag gewond geraakt bij een harde botsing met een auto op in Heukelom. De klap was zo hard dat de man meters door de lucht werd geslingerd en in een sloot terechtkwam. Hij is uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht.

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Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Laag Heukelomseweg met de Spoordijk. De fietser moest daar vanwege haaientanden voorrang verlenen, maar zag de automobilist over het hoofd. Vervolgens botsten de twee op elkaar.

De fietser werd door de klap van zijn fiets geslingerd en kwam zo'n 20 meter verderop in een sloot terecht. De auto raakte bij de botsing flink beschadigd.

Uit sloot gehaald

De hulpdiensten kwamen met spoed naar de plek van het ongeluk. Agenten en ambulancepersoneel haalden de fietser uit de sloot. Daarna is hij met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. De beschadigde auto wordt door een bergingsbedrijf afgesleept.