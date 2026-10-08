Verboden kampeerplek leidt politie naar gestolen Duitse caravan
Een controle van twee kampeerders op een parkeerplaats bij het Keelven in Someren heeft woensdagavond geleid tot de ontdekking van een gestolen caravan. Twee mannen uit Ierland en Engeland zijn aangehouden. Ze worden verdacht van het bezit van de gestolen caravan en het gebruik van valse kentekenplaten.
Een agent zag de mannen bij een auto met caravan op de parkeerplaats langs de Provincialeweg. Kamperen is daar niet toegestaan en daarom sprak de agent het tweetal aan. Daarbij ontstond het vermoeden dat op zowel de auto als de caravan valse Belgische kentekenplaten zaten. De mannen konden geen bijbehorende papieren laten zien.
'Spookvoertuig'
De Nederlandse politie nam contact op met collega's in België. Uit onderzoek bleek dat de kentekenplaten inderdaad vals waren. Ook bleek de auto geen geldige registratie te hebben. De politie spreekt daarom van een 'spookvoertuig'.
Vervolgens werd ook de caravan onderzocht. Die hoorde volgens de registratie een Duits kenteken te hebben en stond nog op naam van iemand in Duitsland. Opvallend genoeg stond de caravan niet als gestolen geregistreerd.
Eigenaar wist nog van niets
Omdat agenten de situatie niet vertrouwden, schakelden ze de Duitse politie in. Duitse agenten gingen langs bij de geregistreerde eigenaar. Die dacht dat zijn caravan nog op de plek stond waar hij hem had gestald.
Toen hij tijdens het politiebezoek ging kijken, ontdekte hij dat de caravan verdwenen was. Daarmee kwam aan het licht dat de caravan was gestolen, zonder dat de eigenaar dit tot dan toe had gemerkt.
De twee mannen zijn vervolgens aangehouden. Ze zijn overgebracht naar het cellencomplex in Eindhoven en zitten daar vast voor verder onderzoek.