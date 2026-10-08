Verboden kampeerplek leidt politie naar gestolen Duitse caravan

Een controle van twee kampeerders op een parkeerplaats bij het Keelven in Someren heeft woensdagavond geleid tot de ontdekking van een gestolen caravan. Twee mannen uit Ierland en Engeland zijn aangehouden. Ze worden verdacht van het bezit van de gestolen caravan en het gebruik van valse kentekenplaten.

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Een agent zag de mannen bij een auto met caravan op de parkeerplaats langs de Provincialeweg. Kamperen is daar niet toegestaan en daarom sprak de agent het tweetal aan. Daarbij ontstond het vermoeden dat op zowel de auto als de caravan valse Belgische kentekenplaten zaten. De mannen konden geen bijbehorende papieren laten zien. 'Spookvoertuig'

De Nederlandse politie nam contact op met collega's in België. Uit onderzoek bleek dat de kentekenplaten inderdaad vals waren. Ook bleek de auto geen geldige registratie te hebben. De politie spreekt daarom van een 'spookvoertuig'.